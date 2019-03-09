Шестой день Масленицы – «золовкины посиделки»: традиции
У каждого дня Масленицы есть свои обычаи и традиции. Шестой день этого праздника, который припадает в этом году на 9 марта, называется «золовкины посиделки». Что принято делать и какие традиции праздничной субботы? Читайте в нашем материале!
Как праздновать Масленицу: традиции
В 2019 году Масленица начинается 4 марта и продлится до 10 марта включительно. Именно на шестой день празднования Масленицы молодые невестки приглашали в гости золовок (сестер мужа) и остальных родственников возлюбленного, дабы показать свою благосклонность к ним, уважение и хозяйственность. Если золовка была не замужем – невестка звала в гости своих незамужних подруг, если же у сестры мужа был любимый – предпочтение отдавалось приглашению замужних родственниц.
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Золовкины посиделки напоминали смотрины: молодые жены показывали свои лучшие стороны родственникам супруга, а его родные давали некое благословение и отправлялись в другие дома.
Кроме наполненного едой стола, угощений, среди которых были и блины, невестка должна была обязательно преподнести свой подарок золовке.
Суббота, как и остальные дни Масленицы, была поводом для веселья, катания на санках, развлечений и походов в гости. Также в этот день было принято поминать умерших родственников.
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Но уже с 11 марта гуляния прекращаются, поскольку начинается Великий пост, который продлится до 28 апреля – Пасхи.