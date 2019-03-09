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Сергей Лазарев поедет на Евровидение-2019 с песней «Scream»

09.03.2019

Сергей Лазарев представил песню «Scream», с которой поедет на Евровидение-2019 в Тель-Авив. Как певец прокомментировал свой выбор – читайте в материале.

Лазарев Еровидение 2019

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Песня «Scream» была написана специально для Сергея Лазарева на Евровидение-2019. Слова создавали Филипп Киркоров и американка Шэрон Вон, а композитором стал Димитрис Контопулос.

«Премьера! Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну, а режиссер Константин Черепков, снял уникальное и трогательное видео. Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Спасибо всем», – написал у себя под постом в Instagram Сергей Лазарев.

Напомним, что Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве, Израиль. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй – 16 мая, а финал – 18 мая.

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