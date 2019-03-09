Седьмой день Масленицы – Прощеное воскресенье

Один из самых важных дней Масленицы – Прощеное воскресенье. В этот праздник существуют определенные традиции и обычаи, которых нужно придерживаться, чтобы весь год сопровождала удача. Читайте в материале подробнее.

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Как праздновать Масленицу: традиции

В 2019 году любимый многими праздник Масленица начинается 4 марта и продлится до 10 марта включительно. Именно 10 марта, на седьмой день, будет Прощеное воскресенье, которое также называют в народе Целовальник или Проводы.

Прощеное воскресенье: традиции

Язычники в этот день сжигали самодельное чучело зимы, а христиане – просят друг у друга прощения. По традиции, делается это именно потому, что уже на следующий день, в понедельник, начинается Великий пост, и нужно очиститься духовно.

В первую очередь нужно попросить прощения у родственников и друзей за все причиненные за год обиды или неприятности, даже самые незначительные. Если вы чувствуете, что как-то виноваты перед человеком, просто скажите «Прости меня, пожалуйста, если я в чем виноват пред тобою». И если обида действительно была, то вы услышите в ответ «Бог простит», а если же человек не держал зла, то ответит «Ты меня прости».

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Также в этот день принято вспоминать усопших. По возможности, нужно сходить к родственникам на могилу, взяв с собой блины. И попросить прощения у тех, с кем больше не сможете увидеться. Ведь мы часто жалеем о каких-то словах или поступках, которые совершали по отношению к человеку, когда он был еще жив… Этот день существует для того, чтобы попросить за них прощения и снять это бремя со своих плеч.

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Потом многие испокон-веков шли в баню, чтобы очистить не только душу, но и тело. А также нужно тщательно вымыть посуду после празднования, чтобы сохранять дом в чистоте и уюте.

И вечером все собирались на сжигание чучела Масленицы – символа уходящей зимы. На такие празднования обычно собиралось много народу, все веселились и сжигали в костре ненужные вещи, чтобы в их жизнь пришли деньги для обновок. В конце брали щепотку пепла и развеивали у себя над огородом: согласно поверью, это обеспечит хороший урожай.

На этом заканчивается Масленица, а уже с 11 марта начинается Великий пост, который продлится до 28 апреля – Пасхи.

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