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«МастерШеф. Профессионалы»: известны имена 15 участников

09.03.2019

Во 2 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» мы узнали имена счастливчиков, которые наденут белые кители. 15 профессиональных шефов прошли три испытания, чтобы сделать еще один шаг на пути к миллиону!

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В первом задании участникам выдали по 50 гривен. Поначалу их это напугало, ведь профессиональные шефы не привыкли работать с таким маленьким бюджетом. Но судьи предложили им объединиться в команды по  три человека. За 150 гривен команды должны были приготовить кулинарный шедевр. Уже после первого этапа три человека покинули проект.

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Второй конкурс был на эрудицию в кулинарии и на знание географии. Командам нужно было приготовить суп, основное блюдо и десерт, которые принадлежат культуре конкретной страны. Для всех команд под коробками были подсказки. Если на первом этапе повара не угадывали блюда, то могли открыть еще больше коробок. Но тогда у них отбирали 30 минут на готовку. По итогам этого конкурса первая семерка из топ-15 отправилась на балкон, а остальные приступили к следующему испытанию.

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Третий конкурс – брейн-ринг. У шефов был минимальный набор продуктов, а остальные им нужно было выиграть. Судьи задавали вопросы, а за правильные ответы команды получали продукты. Задача конкурса – приготовить блюдо на миллион. Именно это помогло судьям определить 15 лучших профессионалов!

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Кто же остался и продолжил путь за мечтой, смотрите во 2 выпуске «МастерШеф. Профессионалы».

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: известны имена 15 участников

Мастер Шеф Профессионалы выпуск 2: определилось 15 лучших шефов. Подробнее о выпуске 2 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

 

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: известны имена 15 участников

Мастер Шеф Профессионалы выпуск 2: определилось 15 лучших шефов. Подробнее о выпуске 2 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

 

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: известны имена 15 участников

Мастер Шеф Профессионалы выпуск 2: определилось 15 лучших шефов. Подробнее о выпуске 2 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

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