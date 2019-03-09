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Лиза Глинская рассказала о своей второй творческой профессии

09.03.2019

Каждый прощается с зимой по-своему. Лиза Глинская, например, едет для этого в Париж! В социальной сети судья «МастерШеф. Профессионалы» поделилась фотографиями из любимого города, а также рассказала о своей второй специальности. На кого еще училась Лиза Глинская – читайте в материале.

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В город любви, по словам самой Лизы Глинской, она ездит за вдохновением. Там талантливая кондитер дегустирует десерты, узнает о новых техниках приготовления и оригинальных способах подачи.

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Конечно, как большинство истинных девушек-красавиц, Лиза любит ходить на шоппинг за косметикой. Но оказалось, делает она это не просто как обыватель. Под одним из фото Лиза Глинская упомянула, что ее второе образование – художник-гример:

«Кстати, а вы знали, что мое второе образование художник-гример? Так вот, я около 5 лет работала визажистом брендов Shiseido и Guerlain… Параллельно, конечно, и свадебные макияжи по выходным. Так что я питаю страсть к декоративной косметике, парфюмерии и уходу за телом».

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