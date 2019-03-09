Главный актер «Крепостной» Алексей Яровенко сыграл в костюмированной мелодраме отважного Алексея Косача, который готов горы свернуть ради любви. А на что готов пойти Алексей в реальной жизни ради своей избранницы? Есть ли сходство между Алексеем и его персонажем? Узнайте в материале!

О знакомстве с женой

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Со своей супругой мы познакомились в Кишиневе на фестивале студенческих театральных школ. Но расстояние в несколько тысяч километров разделяло два молодых сердца. Ольга жила в Киеве, а я — в Минске. Это было ужасно и в то же время очень романтично. Не могу передать, как сложно нам было… Вспоминаю, как мечтал оказаться рядом с любимой, проводить с ней больше времени, быть с Олей всегда и везде. Я не знал, как приехать к ней, но верил, что в будущем мы будем вместе.

О схожести любовной истории в сериале и в жизни

Знаете, почему мне Алексей Косач так близок как человек? Я полностью понимаю его поступки. Он — дворянин, а любимая — крепостная. Они как будто люди из разных миров, которые не должны быть вместе. Но Алексей готов на все ради своей избранницы. Этот парень пылкий и страстный, он совершает безумие во имя любви. Главная цель Леши — быть вместе с возлюбленной, даже если весь мир против.

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Моя ситуация очень похожа с жизнью героя «Крепостной». Я понимал, что буду с любимой в будущем. Но как нам построить отношения — не укладывалось в голове. И в один момент мы приняли решение жить вместе. Вначале поехали в Минск, потом нашим домом стал Киев. Поэтому моя история послужила основой для создания характера Алексея. То, что чувствовал он, пережил и я.

О поддержке в отношениях

Все, к чему я стремился, — это провести жизнь со своей женой. Ольга — моя главная опора и поддержка по жизни. Я благодарю судьбу, что мне удалось жениться на ней, а ей — выйти замуж за меня. Благодарен целому миру, что мы пережили все испытания и теперь наконец-то вместе.

Об актерской профессии в супружеской жизни

Оля — настоящий профессионал своего дела. Безусловно, она талантливая актриса и в то же время прекрасный человек. Моя жена всегда понимает, чего конкретно она хочет и зачем пришла на площадку. У нас общая профессия, и без критики здесь не обойтись, как и без похвалы. С любимой мы стараемся поддерживать друг друга, помогать советами и оценивать свою работу в кино и театре. Иногда я использую советы жены по поводу актерского мастерства, и наоборот — она использует мои методики.

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Наша семейная жизнь — это особое взаимодействие влюбленных, которые говорят на одном языке. Поэтому я всегда обращаю внимание на советы Ольги, ведь для меня очень важна оценка со стороны близкого человека. Иногда я даже с нетерпением говорю любимой: «Ну, как тебе?!» Жена имеет свое мнение и понимает, как я могу в кадре лучше сыграть, передать чувства своего героя. И в свою очередь я стараюсь помочь ей в профессиональном плане. Мы развиваемся как актеры, как личности и в таком тандеме взаимодействуем.

О любви в костюмированной мелодраме «Крепостная»

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На самом деле это очень тонкий вопрос… Ведь когда играешь любовь, показываешь высокие чувства, обязательно нужен партнер, которого ты можешь принять. У нас с Катей не возникло отверженности, и это главное. Не буду скрывать, в актерской профессии бывает такое, что видишь человека и он тебе неприятен. И даже если он чудесный профессионал, талантливый человек, но нет взаимопонимания, — тебе придется себя преодолевать. Никто не заметит в кадре, но в самой работе всегда это ощущается. К счастью, на съемках сериала «Крепостная» подобной ситуации не было.

Мне не составило никакого труда сыграть искреннюю любовь в кадре. Я четко понимал, что на съемочной площадке для создания влюбленности персонажа мне нужно взаимодействовать с актрисой Катериной Ковальчук. А она достаточно открытый человек, поэтому у нас не возникало никаких неприятностей.

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