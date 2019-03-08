Слава Каминская пришла на проект «Холостяк»-9

«Холостяк»-9 стартовал в эфире телеканала СТБ. Никита Добрынин уже встретил всех участниц, приехавших на первую вечеринку. Но в разгар вечера появилась еще одна яркая и всем известная девушка – Слава Каминская. В роли кого предстала певица и что о ней сказал сам Холостяк – узнайте в материале.

Солистка группы «НеАнгелы», актриса, мать двоих детей Слава Каминская пришла на проект «Холостяк». Однако не в роли участницы, а в качестве близкого друга главного героя. Никита и Слава работали вместе на съемках украинской кинокомедии «Продюсер», премьера которой состоялась 14 февраля.

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Слава Каминская решила поддержать Никиту на первой вечеринке. Зная, что этот момент волнительный и сложный, певица пообещала лично пообщаться с участницами.

«Прекрасная Слава Каминская. Ей удается совмещать и карьеру, и семью», – добавил Никита.

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В то время, как Холостяк забирал девушек на тет-а-тет, Слава оценивала намерения и цели пребывания участниц на проекте. Сами девочки отреагировали на подругу Никиты по-разному. Кто-то отметил, что всегда фанател от ее творчества и считает Славу примером для подражания. А некоторые испугались, что не понравятся друзьям Холостяка.

«Друзья – это как испорченный телефон. Могут неправильно донести информацию», – отметила Лиля.

Слава пообщалась с девушками и поделилась своим впечатлением с Холостяком. Какой выбор сделает Никита — узнаем на Церемонии роз.

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