Сергей Чеботаренко пришел поддержать Холостяка

Сергей Чеботаренко — молодой и успешный кинорежиссёр. Мужчина уже много лет дружит с Никитой Добрыниным, поэтому пришел на первую вечеринку, дабы помочь Холостяку лучше разобраться в девушках. Какими впечатлениями поделится Сергей и как на него отреагируют участницы — читайте в материале.

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Традиционно первая встреча девочек с Холостяком проходит сумбурно, эмоционально и порой даже сложно. А все потому, что участниц много, а главный герой один. Никита Добрынин решил пригласить своих друзей помочь ему лучше разобраться в девушках. Гостями торжества стали солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская и успешный украинский кинорежиссёр Сергей Чеботаренко.

«Я не успею за сегодняшний вечер пообщаться с каждой. Поэтому оставляю вас на Славу и Сережу. Им я доверяю, как самому себе», — отметил Никита.

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Сергей прекрасный семьянин, воспитывает детей. При этом снимает качественное украинское кино. Осенью 2019 года состоится премьера его спортивной драмы «Пульс», сюжет которой основан на реальных событиях. Фильм про украинскую паралимпийскую чемпионку Оксану Ботурчук поражает силой духа главной героини. Более того, режиссер прославляет украинские просторы, которые служат площадкой для съемок всех мировых брендов. Поэтому считает своей миссией показать Украину и все ее архитектурное наследие.

«Это мой самый лучший друг. У него море работы, но он успевает воспитывать двух прекрасных детей», — представил Сергея Холостяк.

Лилия положительно оценила появление друзей Никиты. Девушка добавила, что очень важно иметь таких людей, на которых можешь всегда положиться. А вот София разволновалась: «Честно, я очень переживаю, но было бы интересно пообщаться с ним».

Режиссер успел поговорить с участницами и поделиться своим мнением с Никитой. Однако выбор на Церемонии роз Холостяк должен сделать все же самостоятельно.

«Я прислушиваюсь к друзьям, однако выбор остается всегда за мной», — заключил Никита.

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