Поздравления с 8 Марта от звездных мужчин телеканала СТБ

С 8 Марта, дорогие женщины! Пусть ваши глаза всегда сияют от счастья, а любовь и нежность – согревают душу. Специально для вас звездные мужчины телеканала СТБ подготовили самые нежные слова и искренние поздравления.

Поздравление с 8 Марта от Олега Винника

Драгоценные наши девушки, матери, бабушки! Пусть в вашей жизни каждый день будет праздничным. Пусть рядом с вами всегда будут мужественные, сильные мужчины, которые для вас этот праздник создают! Будьте счастливы, любимы и чаще улыбайтесь. Вы достойны лучших слов и самых красивых поступков!

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Поздравление с 8 Марта от Никиты Добрынина

Дорогие дамы! Поздравляю вас с этим прекрасным праздником весны, красоты и любви. Пусть не только сегодня, но и каждый день жизни ваши глаза сверкают от радости. И пускай в этот день вы получите столько комплиментов, чтобы от счастья закружилась голова. Вы – наше вдохновение. Вы – наше счастье. Любви вам!

Поздравление с 8 Марта от Григория Решетника

Самое главное, чтобы все украинки были любимы! Ощутите себя настоящей женщиной, соберитесь с подругами или любимым человеком и направьте праздничную энергию в космос. Желаю, чтобы в этот день вы не были одиноки, а все мужское внимание было направлено именно на вас.

Поздравление с 8 Марта от Владимира Ярославского

В Международный день борьбы женщин за свои права хочется напомнить всем о роли женщины в мире и в нашей жизни. Наши любимые, уважаемые и прекрасные, всегда помните о таких простых вещах, как улыбка, любовь и дружба. А мы, мужчины, всегда помним о наших неповторимых и особенных, которые делают нас и мир вокруг волшебным. С 8 Марта, дорогие женщины!

Поздравление с 8 Марта от Михаила Присяжнюка

Родные! Любимые! Замечательные! Нет большей радости, чем осознавать, что Вы у нас есть. Когда-то давно, когда Господь создал этот мир, Он решил украсить его последним штрихом, и это штрих – Вы. С праздником весны и красоты! С 8 Марта! Обнимаю вас и обожаю. Ваш народный адвокат.

Поздравление с 8 Марта от Алексея Яровенко

Поздравляю всех женщин с праздником весны – 8 Марта! Желаю каждой украинке солнечных дней, исполнения всех мечтаний и больше радостных моментов.

Поздравление с 8 Марта от Тараса Цымбалюка

Уважаемые женщины! 8 Марта – прекрасный праздник. Земной вам поклон за то, что вы есть, потому что именно вы вдохновляете нас на самые большие и крутые поступки. Только ради вас и благодаря вам мы можем чувствовать такое прекрасное чувство, как любовь. Огромное вам спасибо! Все цветы мира летят к вашим ногам. Всегда помните: мы вас очень любим!

Поздравление с 8 Марта от Владимира Захаренкова

Дорогие женщины, девушки, девочки, прекрасная половина человечества! Хочу поздравить с прекрасным праздником – 8 Марта. Женщина в жизни мужчины – очень важная часть. Нет сильнее связи между людьми, чем между матерью и ребенком. Материнство – это великий подвиг! Поэтому, дорогие мамы, спасибо за ваш труд. Жены, девушки, спутницы жизни! Спасибо вам, девушки, за мудрость, любовь и терпение. С праздником вас, дорогие женщины!

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