Проект «Холостяк»-9 вышел на телеэкраны. Главный герой Никита Добрынин провел незабываемый вечер в компании девушек, а по итогу сделал свой выбор в пользу 17 участниц. Что запомнилось мужчине больше всего и какие впечатления у Холостяка от первого знакомства? Читайте эксклюзивный комментарий в материале.

8 марта зритель увидел долгожданную премьеру весны – «Холостяк»-9. Первую вечеринку Никита не забудет никогда. После знакомства Холостяк смог запомнить имя каждой участницы, что доказал по итогу вечера.

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«Больше всего впечатлило то, что участниц так много! Как правило, я не знакомлюсь с таким количеством девушек одновременно. Их 26 и все они «как на подбор». Каждая пыталась запомниться, сделать мне сюрприз или подарок. Кто-то вовсе появлялся на вечеринке неожиданным способом. Конечно, все их поступки и намеки я не забуду. Да и я сам немного волновался. Но мне приятно, что девушки готовились к этой вечеринке, а значит для них это не просто очередное свидание», – признается Никита.

Также Холостяк добавил, что удивился реакции девушек. Многие признались, что неоднократно голосовали за него с разных номеров. Например, Оля при знакомстве заявила, что невероятно счастлива видеть именно Никиту.

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«Не буду скрывать, мне польстило то, что девочки подходили и говорили: я голосовала за тебя! Некоторые даже признались, что развернулись бы, будь это кто-либо другой. Конечно, это приятно», – говорит главный герой.

Что же ждет Никиту дальше? Как участницы будут бороться за сердце мужчины и на что готовы пойти ради выбранного Холостяка – смотрите каждую пятницу в 20:00 на телеканале СТБ.

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