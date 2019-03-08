Никита Добрынин: биография, карьера и все новости о Холостяке

Никита Добрынин – успешный теле- и радиоведущий. Мужчина достиг большой популярности в шоу-бизнесе, а также работал на должности главного редактора журнала «XXL». Биографию главного героя проекта «Холостяк»-9 Никиты Добрынина читайте в материале.

Полное имя: Никита Добрынин

Дата рождения: 30 декабря 1987 г.

Место рождения: Черновцы

Деятельность: теле- и радиоведущий

Семейное положение: не женат

Место проживания: Киев

Детство и юность

Никита Добрынин родился и вырос в Украине в городе Черновцы. Окончив школу, поступил в Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича на факультет журналистики. Будучи студентом Никита пошел работать по специальности на местную радиостанцию. А в 2005 году устроился ведущим на региональном телеканале «Чернівці».

Карьера

В 2008 году Никита твердо для себя решил двигаться дальше. Он переехал в Киев. В столице о нем никто не знал, а трудиться на узнаваемость своего имени пришлось с нуля. Целеустремленность и работоспособность парня дали свои результаты: он стал ведущим «Русского радио Україна». С тех пор Никиту начали приглашать на известные телеканалы в роли ведущего.

Настоящая популярность и узнаваемость пришла к Никите с началом работы на главном музыкальном телеканале М1. С 2014 года и по настоящее время мужчина работает ведущим хит-парада «Золотой Граммофон» и утреннего шоу «Guten Morgen».

В 2017 году Холостяк стал главным редактором украинского мужского глянца «XXL».

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В 2018 году Никита Добрынин дебютировал в кино. Мужчина снялся в украинской комедии «Продюсер». Премьера фильма состоялась 14 февраля 2019 года.

Ведущий провел такие мероприятия, как конкурс «Мисс Украина-Вселенная» 2013, концерт ко Дню Независимости на Майдане, закрытую вечеринку Louis Vuitton и многие другие.

Личная жизнь

Никита Добрынин был женат. В 2012 году мужчина женился на Евгении, которая также работала ведущей на интернет-канале. Супруги прожили вместе 4 года, однако пара не смогла сохранить свой брак.

Хобби и увлечения

Мужчина увлекается спортом и любит активный отдых. Тайский бокс, серфинг, стрельба и кроссфит — неотъемлемая часть досуга Холостяка. Свою жизнь не представляет без путешествий или тестирования новых спортивных автомобилей.

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