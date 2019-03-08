«МастерШеф. Профессионалы» выпуск 2: Пескова устроит шоу
08.03.2019
В премьерном выпуске мы увидели много новых лиц и одно очень знакомое. На «МастерШеф. Профессионалы» пришла выпускница проекта Катя Пескова. Девушке будет не хватать эксцентричных моментов во время конкурсов, и она начнет действовать.
Подробнее смотрите 9 марта во 2 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:
- Шефам дадут лишь по 50 гривен на кулинарный шедевр.
- Смогут ли они справиться и за небольшие деньги приготовить то, что удивит судей?
- Участники объединятся в команды, начнут учиться друг у друга и очень быстро найдут общий язык.
- Катя Пескова не впервые находится на кухне «МастерШеф». Девушке будет не хватать эмоций и динамики. Тишина ее напугает.
- Но талантливая кондитер не растеряется и начнет действовать!
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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!
Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 2: Пескова устроит шоуВо 2 выпуске Мастер Шеф Профессионалы Катя Пескова устроит шоу. Подробности 2 выпуска Мастер Шеф Профессионалы — в материале
Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 2: Пескова устроит шоуВо 2 выпуске Мастер Шеф Профессионалы Катя Пескова устроит шоу. Подробности 2 выпуска Мастер Шеф Профессионалы — в материале
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