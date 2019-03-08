Премьера «Холостяк» 2019 состоится уже сегодня! Главный герой Никита Добрынин познакомится с девушками, которые в поиске любви. Чем будут удивлять участницы, что удастся разузнать друзьям Холостяка и какой выбор сделает сам Никита – смотрите уже завтра в 20:00 на телеканале СТБ.

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В 1 выпуске самого романтического реалити «Холостяк»-9 вы узнаете:

Как девушки отреагируют на Никиту Добрынина?

Чей сюрприз запомнится Холостяку больше всего?

Кто получит заветную розу первого впечатления?

Чем удивит участница проекта «Топ-модель по-украински» Лиза Доронько

Зачем Слава Каминская и Сергей Чеботаренко пришли на проект?

Кто не получит розу и уже на первой вечеринке покинет проект навсегда?

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Не пропустите премьеру проекта «Холостяк» 2019. 9-й сезон романтического реалити станет эмоциональным и чувствительным, ведь добиться внимания главного героя будет непросто. Включайте телеканал СТБ 8 марта в 20:00 и станьте свидетелями рождения новой истории любви.

Video: «Холостяк»-9: что ждет зрителя в 1 выпуске Премьера Холостяк 9 уже близко. Узнайте первыми, кого выберет Холостяк Никита Добрынин в 1 выпуске. Чем удивят участницы Холостяк 2019 в выпуске от 08.03.19

Video: «Холостяк»-9: что ждет зрителя в 1 выпуске Премьера Холостяк 9 уже близко. Узнайте первыми, кого выберет Холостяк Никита Добрынин в 1 выпуске. Чем удивят участницы Холостяк 2019 в выпуске от 08.03.19

Video: «Холостяк»-9: что ждет зрителя в 1 выпуске Премьера Холостяк 9 уже близко. Узнайте первыми, кого выберет Холостяк Никита Добрынин в 1 выпуске. Чем удивят участницы Холостяк 2019 в выпуске от 08.03.19

Video: «Холостяк»-9: что ждет зрителя в 1 выпуске Премьера Холостяк 9 уже близко. Узнайте первыми, кого выберет Холостяк Никита Добрынин в 1 выпуске. Чем удивят участницы Холостяк 2019 в выпуске от 08.03.19

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