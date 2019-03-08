Вот и наступило 8 марта! Звезды сериала «Крепостная» поделились воспоминаниями о прекрасном женском празднике. Известные актрисы рассказали, как их поздравляли любимые мужчины. Кому дарили букеты цветов? А кому писали стихи на 8 марта? Узнайте в материале прямо сейчас!

8 марта не забудьте поздравить мам, сестер, подруг и просто знакомых женщин. Не секрет, что многие девушки без ума от этого чудесного дня. Так и актрисы костюмированной мелодрамы специально для STB.UA поделились прияиными воспоминанями, связаными с прздником.



Талантливая Анна Сагайдачная в сериале «Крепостная» перевоплотилась в нежную даму 19 века — Натали Дорошенко. Как и ее героиня, актриса также любит внимание своего мужчины. А какой неординарный подарок Анна получила на 8 марта?

«Я обожаю все праздники, и 8 марта — не исключение! Это отличный повод пойти в новый ресторан, насладиться романтическим ужином и получить подарок от любимого человека. Конечно, нужно ценить внимание мужчин и их возможности вас порадовать. Среди самых нестандартных поздравлений могу выделить полет на параплане. Но я склонна к тому, чтобы говорить о своих желаниях. Ведь это гарантия получить действительно нужный подарок».

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Главная соблазнительница сериала Наталка Денисенко, которая сыграла Ларису Яхонтову, от своего мужа ожидает особого поздравления:

«А знаете, что я жду на 8 марта? Для меня идеальное поздравление — получить букет тюльпанов. Кроме цветов у меня есть несколько желаний. Пока еще не выбрала, что попросить у любимого (смеется. Прим. — ред.). Но прекрасные весенние цветы у меня точно будут! Для счастья и не надо лучшего поздравления».

Очаровательную Алину Коваленко мы увидим уже этой осенью, во втором сезоне масштабного сериала «Крепостная» в роли Ольги Родзевич. Празднует ли девушка 8 марта?

«8 Марта для меня обычный праздник весны. На самом деле я не любитель отмечать этот день по-особенному. Ведь каждая девушка должна получать много приятностей ежедневно!».

Уж очень полюбили зрители Славу Красовскую за ее роль Гали в сериале «Крепостная». Артистка призналась, что она не особый фанат 8 марта, но поздравить женщин обязательно нужно:

«К женщинам не нужно особенно относиться только один день в году. Лучше любить и уважать их всегда. Конечно, на 8 марта я каждый год поздравляю маму и сестру. Да и сама получаю интересные сюрпризы. Традиция есть традиция. Но самым яркими поздравлениям на 8 марта был капустник ребят-однокурсников в университете. Ежегодно они придумывали новые подарки — писали стихи, песни, поздравляли девушек в образах знаменитостей. А однажды даже сделали пародию на нас в женском спектакле».

Инна Рощина, которую в сериале знают как добрую Орысю, c радостью вспоминает поздравления на 8 марта:

«Когда училась в театрально-художественном колледже, один из парней ухаживал за мной. И на 8 Марта он подговорил однокурсниц, чтоб девушки помогли ему поздравить меня. Мальчишка специально запустил фейерверк. Потом я вышла на улицу и услышала, как он громко в рупор читал смешные стишки. Ну а после — подарил огромный букет цветов. Скажу откровенно: эмоции переполняли меня. А еще запомнился торт в виде розового сердца, который через пару лет испек мне другой парень вместе со своей мамой. Ох уж он побаловал меня…Тортик получился красивым и очень вкусным! Мне нравится женский праздник. От поздравлений на 8 Марта девушки расцветают!»

Редакция телеканале STB.UA поздравляет всех женщин с праздником 8 Марта!

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