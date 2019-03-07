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«Крепостная»: поженятся ли Натали Дорошенко и Григорий Червинский? (Голосование)

07.03.2019

В сериале «Крепостная» Григорий Червинский не оставляет возможности разбогатеть и придумывает гениальный план. Парень делает предложение руки и сердца Натали Дорошенко. Но ответит ли девушка ему взаимностью? Верите ли вы в будущее этой пары? Голосуйте в материале!

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