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Крепостная: на какую авантюру пойдут Алексей и Катя в 15 и 16 серии от 07.03.2019 (анонс)

07.03.2019

«Крепостная» — история о молодой, образованной, красивой и очень хорошей девушке. Но Катерина имеет всего один недостаток — она ​​крепостная помещиков Червинских. Она просто мечтает стать свободной и связать свою судьбу с благородным дворянином Алексеем Косачем. И теперь влюбленные готовы бежать из Нежина, чтобы навсегда быть вместе. Удастся ли им осуществить такую ​​авантюру?

Крепостная Катерина Вербицкая страдает от домогательств жестокого Григория Червинского, который мечтает завладеть Кити. На помощь приходит отважный герой войны Алексей Косач. Парень по уши влюблен в девушку и его отнюдь не смущает ее происхождения.

Но разве это слыхано, что дворянин может жениться на крепостной? Нет! Весь Нежин сплетничает об отношениях Косача и Кати. Бедная девушка планирует сбежать вместе со своим избранником. Она готова доверить свою жизнь и сердце лучшему мужчине — Алексею. И пусть никто не разлучит их!

Молодые люди будут воевать за свою любовь, даже если весь мир против. Удастся ли им сбежать и обручиться?

Смотрите уже сегодня 15 и 16 серии от 07.03.2019 костюмированной мелодрамы «Крепостная».

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