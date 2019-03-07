Крепостная: на какую авантюру пойдут Алексей и Катя в 15 и 16 серии от 07.03.2019 (анонс)
«Крепостная» — история о молодой, образованной, красивой и очень хорошей девушке. Но Катерина имеет всего один недостаток — она крепостная помещиков Червинских. Она просто мечтает стать свободной и связать свою судьбу с благородным дворянином Алексеем Косачем. И теперь влюбленные готовы бежать из Нежина, чтобы навсегда быть вместе. Удастся ли им осуществить такую авантюру?
Крепостная Катерина Вербицкая страдает от домогательств жестокого Григория Червинского, который мечтает завладеть Кити. На помощь приходит отважный герой войны Алексей Косач. Парень по уши влюблен в девушку и его отнюдь не смущает ее происхождения.
Но разве это слыхано, что дворянин может жениться на крепостной? Нет! Весь Нежин сплетничает об отношениях Косача и Кати. Бедная девушка планирует сбежать вместе со своим избранником. Она готова доверить свою жизнь и сердце лучшему мужчине — Алексею. И пусть никто не разлучит их!
Молодые люди будут воевать за свою любовь, даже если весь мир против. Удастся ли им сбежать и обручиться?
Смотрите уже сегодня 15 и 16 серии от 07.03.2019 костюмированной мелодрамы «Крепостная».