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«Крепостная»: фотоподборка 16 серии

07.03.2019

В костюмированной мелодраме «Крепостная» Натали и Григорий наконец поженились. Теперь дети самых влиятельных семей Нежина стали одной семьей. Но спокойно ли прошла их свадьба? И действительно ли Косач похитит крепостную Катерину? Смотрите лучшие кадры и узнайте сюжет 16 серии в материале.

В Нежине праздник — наступил долгожданный день свадьбы Григория Червинского и Натали Дорошенко. Вот только невеста сильно волнуется и не может найти себе места.

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Натали преследуют плохие приметы. Огромный ворон залетел в комнату, когда она  примеряла свадебное платье. К тому же разбилось зеркало, да еще и крестная мать барышни не сможет приехать.

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Червинские готовятся к грандиозному событию. Сердце Анны Львовны оттаяло, женщина отпустила Китти из-под домашнего ареста.

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А у Катерины свои переживания. Крепостная не смогла соврать Павлине, поэтому и рассказала, что решила навсегда уйти с Алексеем.

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Свадьба молодых — идеальный момент для того, чтобы убежать из дома Червинских незамеченной. Крепостная решает воспользоваться случаем, пока все заняты организацией праздника.

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А Алексей тем временем все подготовил, чтобы покинуть Нежин вместе с любимой.

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Бесстыдный Петр Червинский привел на свадьбу любовницу Ларису, чтобы та исполнила песню специально для сына помещика. К сожалению, Анна Червинская не выдержала такого стыда…

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