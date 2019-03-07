«Крепостная»: фотоподборка 15 серии

В предыдущих сериях «Крепостной» Катерина и Алексей оказались в центре скандала. Влюбленных застали ночью на территории поместья Червинских. Чем же закончится история? Как они поплатятся за свою любовь? Узнайте в материале!

Анна Червинская теперь точно не сомневается, что у Косача цель лишь опорочить бедную крепостную. Женщина до глубины души возмущена поведением своей любимой воспитанницы. Анна решает немедленно наказать Катерину. Какие меры хочет принять крестная мать по отношению к крепостной?

Госпожа Червинская позвала к крепостной священника, чтобы тот помолился за ее грешную душу и убедил забыть о любви. Сначала священник отказывался верить, что добрый Алексей задумал что-то плохое против Катерины.

Крепостная страдает и тоскует по любимому. Кате запретили выходить из комнаты, заставили держать строгий пост и молиться за спасение души. Но между ею и Алексеем ничего не было!

Беда не приходит одна: Галина только и ищет повод свести с ума крепостную. Упорная Галька внушает страх. Девушка рассказывает Катерине, что ее скоро продадут с аукциона. Но правда ли это? Узнайте в 15 серии!

Жизнь Анны Львовны тоже счастливой не назовешь. Хоть впереди грандиозная свадьба ее сына, но женщина уже давно забыла о покое. Жители Нежина не стесняются говорить о романе Петра Червинского и молоденькой актрисы.

Анна впервые за долгое время не выдерживает и устраивает мужу скандал.

Григорий Червинский дрожит от злости: его отец стал посмешищем всего Нежина!

В это время Николай Дорошенко отправляется в усадьбу Шефер. Сможет ли он убедить коварную Лидию, чтобы она рассказала о своей лжи? Узнайте в сериале «Крепостная».

И только Алексей Косач не отчаивается. У этого парня всегда есть выход из любых ситуаций. Дворянин принимает роковое решение — похитить возлюбленную.

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