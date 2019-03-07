Несколько раз в год каждая хозяйка моет свои окна. Как именно их мыть, знает каждый, но как правильно это делать – известно лишь единицам. Из нашего материала вы узнаете о главных правилах мытья окон и советы от экспертов программы «Все Буде Добре». Читайте подробнее.

Сперва обратите внимание на способы мытья окон. Если у вас деревянные рамы, то возьмите жидкое чистящее средство или же мыльный раствор и добавьте в него нашатырный спирт – 2 ст. л. на 1 л жидкости. Для пластиковых окон подойдет любое моющее средство. Главное правило в этом случае – не использовать абразивные порошки и грубую мочалку.

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Поэтапное мытье окон

Мытье окон нужно начинать с очищения рамы, после чего переходим на стекло. Чтобы хорошо вымыть окно, смочите губку в воде с растворенным в ней моющим средством и тщательно намочите поверхность стекла. Потом сантиметр за сантиметром мойте стекло – сверху вниз. После чего проведите губкой по периметру окна, увеличив нажим. Для мытья внешней стороны возьмите щетку с длинной ручкой. Это необходимо для вашей безопасности. После того как помоете окна, их нужно вытереть насухо. Для этого понадобится стеклоочиститель. Проведите им с самого верха по стеклу, выдерживая угол наклона 20 – 30 градусов. Двигайтесь исключительно горизонтально, перекрывая вымытый участок на несколько сантиметров. Вытирайте резинку стеклоочистителя насухо после каждого подхода. Для этого запаситесь тряпками и старыми газетами.

Дополнительные особенности мытья окон

Не забывайте мыть все специальные покрытия или напыления, которые есть в ваших пластиковых окнах. Особое внимание уделите металлической фурнитуре, резиновым уплотнителям и дренажным отверстиям. Не забудьте после мытья смазать фурнитуру специальным силиконовым маслом, а на резиновый уплотнитель нанесите специальную силиконовую смазку. Она убережет окна от трещин и высыханий.

И напоследок: чтобы ваши окна остались чистыми, протрите их смесью из воды (30 г), глицерина (70 г) и нескольких капель нашатыря. Как только стекло высохнет, на нем появится тонкая пленка, которая будет защищать ваши окна от грязи.

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