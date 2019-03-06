«Крепостная»: фотоподборка 14 серии

В 14 эпизоде сериала «Крепостная» Катерина не ест и не пьет, ведь жить не хочет без своего любимого. Однако девушка даже не догадывается, на что готов Алексей ради их счастливого будущего. Предлагаем вам ознакомиться с сюжетом 14 серии и посмотреть лучшие кадры костюмированной мелодрамы «Крепостная».

Катерина потеряла сон и аппетит. Девушка отказывается от пищи и пугает, что жизни ей теперь нет без любимого.

Крепостная боится в глаза смотреть Анне Львовне. Ведь теперь Катя знает горькую правду — крестная мать отправила на каторгу ее родного отца.

Алексей не падает духом, парень ищет возможности увидеться с Катериной. Дворянин только не может понять одного, что так повлияло на решение Червинских. Он даже не догадывается, что за этим стоит коварная Шефер…

Николай Дорошенко не может оставить лучшего друга в беде. Он предложил Алексею подать жалобу на Петра Червинского. Согласится ли на такую авантюру Косач?

Натали Дорошенко тоже не стоит в стороне. Милая барышня решила помочь влюбленным. Она забрала Катю на прогулку, где крепостная могла бы встретиться с Косачем. Состоялось ли свидание? Узнайте в 14 серии мелодрамы «Крепостная»!

Несмотря на запрет Червинских крепостная Катерина встречается ночью с Алексеем. Об этом узнает Григорий Червинский, который в ярости от происходящего. Влюбленных находят вместе на территории поместья…Чем закончится история? Накажут ли Катерину за непослушание?

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