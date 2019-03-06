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«Крепостная»: фотоподборка 14 серии

06.03.2019

В 14 эпизоде сериала «Крепостная» Катерина не ест и не пьет, ведь жить не хочет без своего любимого. Однако девушка даже не догадывается, на что готов Алексей ради их счастливого будущего. Предлагаем вам ознакомиться с сюжетом 14 серии и посмотреть лучшие кадры костюмированной мелодрамы «Крепостная».

Катерина потеряла сон и аппетит. Девушка отказывается от пищи и пугает, что жизни ей теперь нет без любимого.

крепостная сериал стб

крепостная сериал стб

Крепостная боится в глаза смотреть Анне Львовне. Ведь теперь Катя знает горькую правду крестная мать отправила на каторгу ее родного отца.

крепостная сериал стб

Алексей не падает духом, парень ищет возможности увидеться с Катериной. Дворянин только не может понять одного, что так повлияло на решение Червинских. Он даже не догадывается, что за этим стоит коварная Шефер…

крепостная сериал стб

Николай Дорошенко не может оставить лучшего друга в беде. Он предложил Алексею подать жалобу на Петра Червинского. Согласится ли на такую авантюру Косач?

крепостная

Натали Дорошенко тоже не стоит в стороне. Милая барышня решила помочь влюбленным. Она забрала Катю на прогулку, где крепостная могла бы встретиться с Косачем. Состоялось ли свидание? Узнайте в 14 серии мелодрамы «Крепостная»!

крепостная сериал стб

крепостная

Несмотря на запрет Червинских крепостная Катерина встречается ночью с Алексеем. Об этом узнает Григорий Червинский, который в ярости от происходящего. Влюбленных находят вместе на территории поместья…Чем закончится история? Накажут ли Катерину за непослушание?

крепостная

крепостная

крепостная

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