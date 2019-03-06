PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Крепостная»: фотоподборка 13 серии

06.03.2019

В 13 серии костюмированной мелодрамы «Крепостная» Анна Львовна категорически отказалась продавать свою любимицу Кити. Женщина поверила в ложь богачки Шефер. Вот только Алексей не понимает, почему Катерине не позволяют выйти замуж за него. Что ждет влюбленных? Будут ли они вместе? Смотрите кадры 13 серии масштабного сериала «Крепостная».

Хитрая леди Шефер убедила Анну Червинскую не продавать крепостную. Наивная женщина поверила в клевету Лидии, которая обвинила Алексея Косача в коварстве и распущенности.

сериал крепостная

сериал крепостная

После таких слов Анна Львовна не побоялась выступить против своего мужа. Петр сильно удивился, ведь его жена не может решать судьбу крепостной…

сериал крепостная

Катя слезно умоляла крестную мать изменить свой выбор, но та даже не посмотрела в сторону Кити.

сериал крепостная

Крепостная не верит, что ее любимый обманул Червинских. Крестная мать запретила Кити покидать поместье без ее разрешения, но девушка готова нарушить все правила и увидеть любимого Алексея.

сериал крепостная

Павлина случайно обмолвилась о родителях крепостной. Женщина рассказала Кити, что Анна Львовна отправила отца Катерины на каторгу. Но почему она это сделала?

крепостная

сериал крепостная

В это время отношения в семье Червинских стали более напряженными. Петра снова заметили в компании актрисы Нежинского театра Ларисы Яхонтовой. Мужчина не стесняется появляться на публике со своей любовницей.

сериал крепостная

В доме Дорошенко трагедия меньшего масштаба: сломалась швейная машина красавицы Натали. Вызвать мастера из другого города дорого и долго, но у нее совсем нет времени. На помощь пришел крепостной Лукьян, который явно ухаживал за Орысей.

сериал крепостная

сериал крепостная

сериал крепостная

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить