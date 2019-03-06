«Крепостная»: фотоподборка 13 серии

В 13 серии костюмированной мелодрамы «Крепостная» Анна Львовна категорически отказалась продавать свою любимицу Кити. Женщина поверила в ложь богачки Шефер. Вот только Алексей не понимает, почему Катерине не позволяют выйти замуж за него. Что ждет влюбленных? Будут ли они вместе? Смотрите кадры 13 серии масштабного сериала «Крепостная».

Хитрая леди Шефер убедила Анну Червинскую не продавать крепостную. Наивная женщина поверила в клевету Лидии, которая обвинила Алексея Косача в коварстве и распущенности.

После таких слов Анна Львовна не побоялась выступить против своего мужа. Петр сильно удивился, ведь его жена не может решать судьбу крепостной…

Катя слезно умоляла крестную мать изменить свой выбор, но та даже не посмотрела в сторону Кити.

Крепостная не верит, что ее любимый обманул Червинских. Крестная мать запретила Кити покидать поместье без ее разрешения, но девушка готова нарушить все правила и увидеть любимого Алексея.

Павлина случайно обмолвилась о родителях крепостной. Женщина рассказала Кити, что Анна Львовна отправила отца Катерины на каторгу. Но почему она это сделала?

В это время отношения в семье Червинских стали более напряженными. Петра снова заметили в компании актрисы Нежинского театра Ларисы Яхонтовой. Мужчина не стесняется появляться на публике со своей любовницей.

В доме Дорошенко трагедия меньшего масштаба: сломалась швейная машина красавицы Натали. Вызвать мастера из другого города — дорого и долго, но у нее совсем нет времени. На помощь пришел крепостной Лукьян, который явно ухаживал за Орысей.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ