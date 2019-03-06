Смотрите сериал «Крепостная» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Трогательная история запретной любви поразит каждого. Крепостная и дворянин понравились друг другу, но общество против такого союза. Готовы ли молодые люди отвоевать свое право на любовь?

Катерина Вербицкая чувствует себя как птица в золотой клетке. Девушку воспитали не хуже благородной барышни, но на самом деле она — крепостная. И все бы ничего, если бы Катя не влюбилась в дворянина Алексея.

Несмотря на запрет, Катя решится увидеться с милым ей Алексеем. Препятствия одно за другим встают на пути дворянина и крепостной девушки. Молодые люди готовы идти против всего мира ради своего счастья, даже если им угрожают заключением.

Для зрителей невероятная история любви и предательства стала открытием, вернувшим всех в эпоху 19 века. Интригующий сюжет, впечатляющие костюмы и исторические локации — все это ждет вас в костюмированной мелодраме «Крепостная».

Video: Крепостная: чем заинтригуют 13 и 14 серии от 06.03.2019 (анонс) Сериал Крепостная — 13, 14 серии на сайте СТБ уже 06.03.2019. О чем сюжет тринадцатой и четырнадцатой серии сериала Крепостная читайте в анонсе

Крепостная и дворянин: имеют ли они право на любовь? Узнайте в 13 и 14 сериях от 06.03.2019.

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