Четвертый день Масленицы – «широкий четверг»: традиции

Четвертый день Масленицы в 2019 году выпадает на 7 марта. Его называют «разгуляем» или «широким четвергом». Узнайте, что принято делать в этот день, в нашем материале.

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В этот праздничный четверг принято устраивать веселые гулянья и игры. В четвертый день Масленицы люди прекращают все работы и уделяют время развлечениям, играм и забавам.

В «широкий четверг» следует помириться с близкими всем тем, кто сейчас в ссоре. Считается, что Великий пост нужно встречать с чистым сердцем.

Традиционные гулянья начинаются с массовых игр на улице, в которых принимают участие все желающие. Одно из популярных занятий в этот день – кулачные бои. Победить у противника – хороший знак, поэтому ранее участники этой забавы даже обращались за помощью к колдуньям!

Если Масленица выдалась снежной, занять себя можно соответствующими командными играми, например, сыграть во взятие снежной крепости.

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Еще одна традиция – наряжаться в яркие страшные костюмы, пугая прохожих. Участники затеи ходили по домам и пели колядки, после чего хозяева давали им угощения и, конечно, блины. В этот день уже можно делать чучело, которое сожжется по окончанию Масленицы.

Катание на горках и качелях, конные прогулки, карнавалы, прыжки через костер, песни и танцы – все это неотъемлемая часть «широкого четверга» на Масленицу.

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Считается, что в праздничный четверг женщинам нельзя шить, прясть и вязать.

Также внимание следует уделить домашнему скоту – корове, которая кормит всю семью. Угощать в первую очередь нужно именно ее, а потом уже готовить блины для всей родни.

В «широкий четверг» разворачиваются большие ярмарки, где можно приобрести все, что душе угодно! После активных игр очень хочется восстановить силы, поэтому ярмарки разгула предлагают большой выбор лакомств.

По сей день традиции не теряют своей важности, а люди с удовольствием отмечают веселые праздники, отвлекаясь от повседневной рутины. Станьте и вы частью веселого торжества!

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