Уже в эту пятницу, специально ко дню 8 Марта, СТБ покажет романтический телесериал украинского производства «Тень любви». О чем эта мелодрама и когда ее можно посмотреть – читайте в материале.

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Если вы еще ничего не планировали на 8 марта или решили провести день дома, посмотрите романтический телесериал «Тень любви». Ведь он подходит как для самостоятельного просмотра, так и для приятного времяпрепровождения со своим любимым человеком. Картину покажут на телеканале СТБ в 12:50.

Сюжет сериала «Тень любви»

Действия фильма начинаются в день, когда Рита и ее муж Тимофей отмечают десятую годовщину их свадьбы. Все это время люди могли только позавидовать их счастью. Но в этот же день жена узнает, что у ее мужа есть любовница и оставлять это базнаказанным она не собирается.

Рита немедля собирает вещи, берет с собой сына и уходит из дома, где они с мужем прожили целых 10 лет. В момент, когда девушка не понимает, что ей делать дальше ей поступает звонок… Тимофей попал в аварию и сейчас находится в больнице.

Конечно же, Рита мчится к нему. Но оказывается, что рядом с ним в машине сидела она, его любовница, Елена. Также от несчастного случая пострадал Константин, водитель злощастного автомобиля. Все они в крайне тяжелом состоянии, но Тимофея удается спасти, тогда как Елена погибает…

Каким же было ее удивление, когда Рита узнала, что у ее мужа есть еще и внебрачный сын Павлик, о котором теперь даже некому позаботится. Как поступит девушка? Сможет ли она простить мужа? И с кем останется маленький мальчик?

Смотрите ответы на эти вопросы уже 8 марта в 12:50 на телеканале СТБ.

Video: 8 Марта на СТБ выйдет украинский телесериал «Тень любви» Смотрите фильм Тень любви на телеканале СТБ уже 8 марта. О чем фильм Тень любви читайте в материале

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