PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Выходные дни на Пасху в 2019 году в Украине: сколько будем отдыхать

05.03.2019

Сколько выходных дней на Пасху в 2019 году ожидает украинцев? Этот вопрос интересует многих. Большинство православных праздников в Украине отмечается в одни и те же числа каждый год, их называют «непереходящими». Но есть и «переходящие», которые припадают на разные даты, Пасха как раз и относится к таким праздникам. Поэтому каждую весну украинцы ищут, сколько дней они будут отдыхать в этот период. Читайте подробнее. 

Больше по теме: Творожная пасха: рецепт пошаговый
Выходные дни на Пасху в 2019 году в Украине

В этом году Пасха будет отмечаться 28 апреля, в воскресенье.  Так как праздник припадает на выходной, украинцы получают дополнительный день для отдыха – 29 апреля. То есть выходных дней на Пасху 2019 года будет 3.

Больше по теме: Рецепт пасхального кулича в хлебопечке

Отметим, что графики выходных рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно КЗоТ, окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель путем издания приказа или другого распорядительного документа.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить