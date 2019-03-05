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Участница «МастерШеф. Дети»-2 Подлепенская Вика нуждается в помощи

05.03.2019

Участнице «МастерШеф. Дети»-2 Подлепенской Вике поставили диагноз — лимфома Ходжкина. Девочке можно помочь, ведь при правильном лечении эта болезнь излечима! Вика будет жить благодаря вашему милосердию.

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Давайте всей страной поможем Подлепенской Вике победить недуг.

Реквизиты: карта ПриватБанка 5168 7573 2383 5886 на имя Подлепенской Натальи (мамы Вики).

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