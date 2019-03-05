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Тест: Насколько хорошо вы знаете 11 и 12 серии мелодрамы «Крепостная»?

05.03.2019

В сериале «Крепостная» судьба свела двух молодых людей — Катерину и Алексея. И все бы ничего, вот только девушка родилась крепостной, а ее избранник — дворянин. Удастся ли им сохранить свою любовь? Редакция STB.UA предлагает узнать, насколько хорошо вы помните сюжет сериала.

С помощью интересного теста узнайте, как хорошо вы знаете сюжет любимого сериала «Крепостная». Проходите тест, делайте скриншот своего результата и прикрепляйте его под постом в Facebook.

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