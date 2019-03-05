10 марта на телеканале СТБ состоится премьера собственной разработки – кулинарного тревела с элементами реалити «Страва честі». Проект будет выходить в утреннем воскресном слоте 9:00. Ведущим стал успешный украинский шеф-повар Юрий Ковриженко. Подробности — в материале!

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Телеканал СТБ снял новый проект — кулинарный тревел с элементами реалити «Страва честі». Ведущим стал всемирно известный повар Юрий Ковриженко.

Съемки проходили в самых колоритных уголкам Украины. Именно туда команда проекта отправилась за уникальными рецептами, семейными секретами украинских хозяек и необычными ингредиентами для блюд, присущих тому или иному региону.

В первом эпизоде ведущий, шеф-повар Юрий Ковриженко, отправится выведать особый рецепт картофельных драников. Познакомившись с украинской хозяйкой и ее друзьями ближе, ведущий узнает, что женщины мечтают заработать деньги на ежегодном местном кулинарном фестивале и вместе поехать на долгожданный отдых. Для Юрия становится делом чести придумать совершенно новый вид драников и особую подачу блюда, а после – вместе с героиней их продать.

В последующих эпизодах Юрий Ковриженко узнает оригинальные рецепты голубцов, раскроет секреты украинского борща, научится готовить колоритный бигос, сушеных вьюнов, за которыми к хозяюшке приезжает украинская элита из разных уголков страны, и многое другое. Ведущему придется столкнуться с непростыми испытаниями: ночевать под открытым небом, нырять в воду в минусовую температуру, искать верный путь в густом лесу, убегать от роя диких пчел и помогать каждой героине воплотить в жизнь заветную мечту!

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Напомним, в рамках проекта ведущий путешествует по самым колоритным уголкам Украины вместе со своей кухней на колесах в поисках уникальных рецептов, семейных секретов украинских хозяек, передающихся из поколения в поколение, и необычных ингредиентов для блюд, присущих тому или иному региону. Каждый выпуск – новая точка на кулинарной карте страны, новый продукт и героиня. Чтобы местные хозяюшки поделились своими кулинарными секретами и личной историей, ведущему придется заслужить их доверие, задействовав не только профессиональные, но и мужские качества.

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Не пропустите премьеру 2019 года «Страва честі» в воскресение, 10 марта, в 9:00 на телеканале СТБ!

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