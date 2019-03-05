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«Крепостная»: согласится ли Алексей купить крепостную Катерину? (Голосование)

05.03.2019

«Крепостная» — сериал о чистой, искренней любви. В восьмой серии Алексей решился прийти в дом Червинских и сообщить о желании жениться на Кате. Но Петр Червинский не готов отдавать невольницу даром… Согласится ли Алексей купить крепостную Катерину?

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