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«Крепостная»: передумают ли Червинские продавать крепостную Катерину?

05.03.2019

События костюмированной мелодрамы «Крепостная» разворачиваются вокруг Катерины, которая мечтает получить свободу. Девушка хочет выйти замуж за дворянина Алексея Косача. Но семья Червинских пока не готова продавать красавицу-крепостную. Передумает ли Анна Червинская?

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