«Крепостная»: фотоподборка 12 серии

В предыдущих эпизодах сериала «Крепостная» Алексей Косач ищет возможность выкупить свою любимую и сделать ее свободной. На что готов пойти дворянин ради избранницы? Предлагаем вам познакомиться с сюжетом 11 серии масштабной мелодрамы «Крепостная».

Алексей Косач разыскивает владельца сахарных заводов — Андрея Жадана. Это мужчина, о котором ходят легенды. Андрей оказался бывшим крепостным, который с помощью своего ума и предпринимательского таланта выкупил себя из неволи.

Алексей уговаривает Жадана заключить с ним соглашение и получает деньги в залог. Дворянин летит на крыльях счастья в Нежин, чтобы жениться на своей возлюбленной.

Григорий Червинский готов принять любые меры, чтобы свадьба крепостной и Алексея не состоялась.

И вот Григорий узнает, что Косач как никогда близок к своей цели. Негодяй обращается за помощью к купчихе Лидии Шефер.

Жестокая Шефер понимает, что может навсегда потерять своего любимого через какую-то девушку, да еще и крепостную! Лидия отправляется в дом Червинских, чтобы убедить хозяев не продавать Кити. Чем завершился интригующий разговор? Узнайте в 12 серии!

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