«Крепостная»: фотоподборка 11 серии

В сериале «Крепостная» продолжается невероятная история запретной любви. Крепостная Катерина Вербицкая и дворянин Алексей Косач мечтают обручиться. Но чтобы достичь своей цели, молодым людям нужно пережить много испытаний. Предлагаем вам посмотреть лучшие кадры 11 серии масштабной картины «Крепостная».

Крепостная Катерина Вербицкая так волновалась из-за встречи с матерью своего любимого Алексея Косача, что потеряла сознание. София Станиславовна проявила доброту к очаровательной девушки. Мать большого семейства уверена, что перед Богом все равны.

Помочь выкупить крепостную хочет Лидия Шефер, которая уже много лет влюблена в Алексея и готова на все ради него. Она предлагает дворянину следующее: Алексей получит от нее нужную сумму, удовлетворит свои желания, а после — женится на Шефер. Как отреагировал Косач на такое предложение?

Алексей не покидает возможности спасти Катю. И вот назрела гениальная идея получить деньги. Дворянин решил разыскать бывшего крепостного Андрея Жадана, который стал владельцем сахарных заводов. С каким предложением придет Алексей к Андрею?

В это время Григорий Червинский и Натали Дорошенко возле театра встречают бывшую крепостную Червинских — Василинку. Оказывается, девушка уже давно получила вольную и повязала свою жизнь с ужасной компанией.

В театре назревает ссора: Григорий заметил своего отца в компании с любовницей Ларисой Яхонтовой. Чем закончилась неожиданная встреча?

На пути освобождения крепостной появилась еще одна преграда — Григорий. Хотя мужчина и готовится к предстоящей свадьбе с Натали Дорошенко, но тайком думает о Катерине. Григорий просит свою мать Анну Львовну не продавать Катю, чтобы она навсегда осталась в доме Червинских.

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