Сериал «Крепостная» затрагивает историю чистой и искренней любви. С понедельника по четверг в 20:00 смотрите костюмированную мелодраму на телеканале СТБ. Главная героиня Катерина Вербицкая — бедная крепостная, которая мечтает о свободе. Девушка заплатит высокую цену за свое счастье…Что же ждет Катю в будущем?

Катерина Вербицкая рождена в неволе, но воспитана, как барышня. Катя — птица в золотой клетке. Девушка владеет иностранными языками, играет на фортепиано и обладает хорошими манерами. Но это ее не спасет от несправедливости, ведь она — крепостная.

В костюмированной мелодраме «Крепостная» дворянин Алексей Косач решился прийти в дом Червинских и сообщить о желании жениться на Кате. Но Петр Червинский не готов отдавать невольницу даром…Смогут ли влюбленные быть вместе? Узнайте в 11 и 12 серии от 05.03.2019.

Video: Крепостная: что ждет зрителей в 11 и 12 серии от 05.03.2019 (анонс) Сериал Крепостная — 11, 12 серии на сайте СТБ уже 05.03.2019. О чем сюжет одиннадцатой и двенадцатой серии сериала Крепостная читайте в анонсе

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