Какая песня победит в Евровидении-2019, предугадать невозможно. За 63 года истории конкурса побеждали кардинально разные артисты, жанры и песни. Уже представлена большая часть песен стран-участниц. Все они претендуют на победу в самом масштабном песенном конкурсе Европы! Давайте послушаем и оценим композиции, которые подготовили конкурсанты из разных стран.

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Венгрия

Венгрию представит Йоци Папаи. Венгерский певец уже не первый раз представляет страну. Дебютировал артист в международном конкурсе в 2017 году. Тогда он выступил с авторской песней «Origo» и занял в итоге 8-е место. В этом году певец будет бороться за победу с композицией «Az én apám».

Йоци Папаи – «Az én apám»

Кипр

Тамта Годуадзе, более известна как Тамта, представит Кипр на Евровидении-2019. Покорять конкурс грузинская поп-певица будет с песней «Replay». Звезда участвовала в шоу «Super Idol Greece». Там она заняла почетное второе место. Самые популярные композиции Тамты – «Ftes», «Den Telionei Etsi I Agapi», «Agapise Me», «Tonight».

Тамта – «Replay»

Сербия

В качестве представительницы Сербии выступит певица Невена Божович. Девушка уже не первый раз покоряет Евровидение. В 2013 году певица отправилась на конкурс в составе «Moje 3», но группа так и не смогла пройти квалификацию в финал. Также в далеком 2007 году Невена представляла страну на Детском Евровидении – 2007. В этом году певица представит страну с композицией под названием «Круна».

Невена Божович – «Круна»

Словения

Музыкальный дуэт «Зала Краль и Гашпер Шантл» (Zala Kralj & Gasper Santl) выступит с песней «Sebi» в первой половине первого полуфинала, который состоится 14 мая. Дуэт из двух молодых артистов начал свою творческую деятельность в 2017 году. До этого Зала Краль и Гашпер Шантл занимались музыкой сольно. Своим секретом успеха музыканты считают то, что они оба пишут песни и исполняют их друг для друга.

Зала Краль и Гашпер Шантл – «Sebi»



Финляндия

Darude (Вилле Виртанен) совместно с вокалистом Sebastian Rejman (Себастьяном Рейманом) в мае представит Финляндию на Евровидении-2019. Вилле Виртанен знаменит как автор трека «Sandstorm» (1999 год). В 2013 его композиция вошла в список 50 лучших танцевальных треков всех времен. Евровидение-2019 музыканты будут покорять с песней «Look Away».

Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»

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Черногория

Черногория провела Национальный отбор и выбрала участника, который сможет достойно представить страну. Черногорская вокальная группа D-moll выступит с композицией под названием «Heaven» («Небеса») в первой половине первого полуфинала.

D-moll – «Heaven»

Чехия

Чехию на Евровидении-2019 представит Lake Malawi. Инди-поп-группа основана в 2013 году вокалистом Альбертом Чёрным. Конкурсная песня «Friend Of A Friend» о детской любви, которая вернулась из прошлого. Известно, что букмекерские организации пока ставят группу лишь на 25 место.

Lake Malawi – «Friend of a Friend»



Австралия

Австралия в этом году для поездки на Евровидение выбрала Кейт Миллер-Хейдке. Певица представит страну на песенном конкурсе в Тель-Авиве с композицией «Zero Gravity». На Национальном телевизионном отборочном шоу «Евровидение – Австралия решает» Кейт Миллер-Хейдке получила 135 баллов (87 баллов – открытое голосование, 48 баллов – жюри).

Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»

Бельгия

Eliot (Элиот Вассамиллет) будет представлять Бельгию на Евровидении-2019. Конкурсная песня «Wake Up» написана Пьером Дюмуленом. Именно он ранее написал композицию для участницы Евровидения-2017 певицы Бланш. Напоминаем, что два года назад она заняла почетное 4 место.

Eliot – «Wake Up»

Грузия

Ото Немсадзе представит Грузию на Евровидении-2019. Песня, с которой певец будет представлять страну в этом году на конкурсе, называется «Sul tsin iare».

Ото Немсадзе получил право поехать в Тель-Авив на международный конкурс после победы в грузинском отборе. Известно, что в шоу принимало участие 10 артистов. Решение по поводу того, кто представит Грузию, было отдано исключительно зрителям.

Ото Немсадзе – «Sul tsin iare»

Исландия

Hatari – сатирическая группа арт-эстрадного искусства. Музыканты представят Исландию на Евровидении в этом году. Hatari славятся своими выступлениями вживую. Звезды позиционируют себя как антикапиталистическая группа исполнителей технической производительности БДСМ.

Hatari – «Hatrið mun sigra»

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Португалия

Португалия отправит на конкурс Конана Осириса. К слову, музыкант получил национальное признание после того, как представил песню «Telemóveis». Именно с ней Конан и будет представлять страну на Евровидении-2019. Композиция уже успела войти в топ португальских трендов – Youtube и Spotify. Конан Осирис в этом году выиграл фестиваль «Festival da Canção».

Конан Осирис – «Telemóveis»

Эстония

Эстония определилась с артистом, который представит страну на Евровидении-2019. В результате песенного конкурса «Eesti Laul» такой чести удостоился обаятельный швед Виктор Крон. В суперфинале певец сражался за победу с Уку Сувисте и Стефаном. Известно, что во время голосования отправить свое СМС-сообщение успело 56 492 человека.

Виктор Крон – «Storm»

Австрия

Австрию на Евровидении-2019 представит Pænda, она же Габриэла Хорн. Австрийская певица также является автором песен и музыкальным продюсером. В Тель-Авиве звезда будет выступать с композицией «Limits».

Под творческим псевдонимом Pænda Габриэла Хорн официально начала выступать с 2016 года.

Pænda – «Limits»

Дания

Данию в этом году на международном конкурсе представит 20-летняя певица Leonora. За право поехать в Израиль боролось 10 артистов на «Grand Prix Melodi 2019». В своем творчестве Леонора Джепсен сочетает 4 языка – английский, датский, немецкий, французский.

Певица и фигуристка Leonora выступит на Евровидении-2019 с песней «Love is Forever».

Leonora – «Love is Forever»

Латвия

На Евровидении-2019 Латвию представит дуэт Carousel. Песня, с которой музыканты будут бороться за победу, называется «That Night». Carousel получили право участвовать в Евровидении после победы в конкурсе «Supernova 2019». Дуэт, созданный еще в 2015 году, исполняет композиции в жанре инди-поп. Для того, чтобы покорить международный конкурс, музыканты выбрали лирическую композицию «That Night» («Эта ночь»). Песню написали сами участники дуэта – Сабина Жуга и Марцис Василевскис.

Carousel – «That Night»

Молдова

Анна Одобеску становилась победительницей многих международных и местных конкурсов. Настоящая известность к ней пришла еще в 2016 году. Именно тогда звезда получила вторую премию юбилейного XXV Международного музыкального фестиваля «Славянский базар».

Певица получила право представлять Молдову на Евровидении-2019, победив в местном Национальном отборе.

Анна Одобеску – «Stay»

Румыния

Румыния провела Национальный отбор, в котором победительницей стала Ester Peony. Певица и композитор исполнит на Евровидении песню «On a Sunday» («В воскресенье»). Настоящее имя артистки Александра Крецу. Большую популярность певица обрела, записав несколько каверов. Тогда девушка и подписала контракт с румынским лейблом.

Ester Peony – «On a Sunday»

Албания

Албанская певица Йонида Маличи представит Албанию с песней «Ktheju tokës» на международном конкурсе в этом году. Музыкальная карьера девушки началась в 13 лет на «Festivali i Këngës». Несколько лет Йонида выступала в дуэте с Александром Рапи.

В 1997 году она вернулась на «Festivali i Këngës» в составе уже другого дуэта, вместе с «Kastriot Tusha». Сольная карьера звезды началась в 1999 году. Тогда ее песня «Do jetoj pa ty» заняла 2 место на фестивале.

Йонида Маличи – «Ktheju tokës»

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