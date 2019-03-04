Олеся Жураковская: биография, творчество и все новости об актрисе

В долгожданном сериале «Крепостная» зрители узнают трогательную историю крепостной девушки Павлины, которая принадлежит помещикам Червинским. Кухарку богатых дворян сыграет известная актриса Олеся Жураковская. Биографию, о творческом пути и личной жизни Олеси Жураковской читайте в материале.

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Полное имя: Олеся Викторовна Жураковская

Дата рождения: 13 августа 1973 г.

Место рождения: Киев

Деятельность: актриса театра и кино

Семейное положение: не замужем

Место проживания: Киев

Детство и юность. Олеся Жураковская родилась и выросла в Киеве. Ее родной отец строил дороги, а мама была швеей. С раннего возраста девушка занималась спортивной гимнастикой и проявляла артистизм. Но решила пойти по стопам матери и освоила профессию технолога швейного производства.

Во время учебы в техникуме Олеся всегда активно участвовала в студенческой жизни. Ни одно творческое мероприятие не проходило без нее. В один момент девушка решила за компанию с подругой поехать в Москву поступать на актерский факультет. На вступительном экзамене Олеся прочитала отрывок из повести Николая Гоголя и спела украинскую народную песню. А в 1996 году она окончила ГИТИС, курс В. А. Андреева.

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Начало актерской карьеры. Еще в студенческие годы Олеся Жураковская впервые вышла на профессиональную сцену. После окончания университета молодая актриса два года работала в театре имени М. Н. Ермоловой. Затем она вышла замуж и на несколько лет взяла творческий перерыв.

В 2002 году актриса вернулась в родной город и стала частью Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Она играет здесь до сегодняшнего дня. Сегодня Олеся постоянно снимается в кино и телесериалах, на ее счету около 100 ролей.

Также Олеся Жураковская стала ведущей шоу «Зважені та щасливі». В четвертом сезоне проекта женщина избавилась от ненужных килограммов вместе с участниками. При росте 1,76 м актриса весила 95 кг. Участвуя в проекте, Олеся сбросила 30 кг.

Сериал «Крепостная». В костюмированной драме актриса сыграет роль кухарки богатых помещиков Червинских. Ее персонаж — вольная работница Павлина, свобода которой досталась ужасным способом. Совсем юной она вышла замуж, а мужа сразу забрали в солдаты на 25 лет. Где-то на службе он и погиб. Так Павлина вроде и замужем побывала, но никогда не чувствовала себя женой по-настоящему.

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У Павлины есть старая мать, которая живет в деревне Червинских. Женщина относится к главной героине Катерине как к родной дочери, и молодая девушка отвечает ей тем же. Дороже Кати и матери у Павлины никого нет. За обеих Павлина хоть на плаху пойдет, и всем окружающим это известно. Поскольку Павлина — старожил Червинских, кроме того, ценная кухарка, ей многое сходит с рук.

Известные роли Олеси Жураковской в кино:

2001 — «Провинциальный роман», Тамара

2003 — «За двумя зайцами», Люська

2004 — «Железная сотня», Катруся

2005—2006 — «Сёстры по крови», Лидия

2005 — «На белом катере», Жанна

2006 — «Утёсов. Песня длиною в жизнь», Оксана

2006 — «Профессор в законе», Катя

2007 — «Фабрика счастья», Аврора

2007 — «Когда её совсем не ждешь», Лилия

2008 — «Король, дама, валет», Наташа

2010 — «Паршивые овцы», Ольга

2010 — «Гербарий Маши Колосовой», Наташа

2014 — «Пока станица спит», Любаша

2016 — «Остров», Тамара

2016 — «Нити судьбы», Зоя

Известные роли Олеси Жураковской в театре:

Филлис — «Сильвия», Альберт Герни

Гофмейстерина — С. Цыпин «Каприз принцессы»

Вторая придворная дама — П. Энзикат «Ах, мой милый Августин…»

Клодина — «Любовь времён Людовика» по пьесе Ж.-Б. Мольера

Рита — «Море… Ночь… Свечи…» по пьесе Й. Бар-Йосефа «Это великое море»

Бела Берло — Х. Левин «Торговцы резиной»

Кормилица – У. Шекспир «Ромео и Джульетта»

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