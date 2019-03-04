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«Крепостная»: топ-10 интересных фактов об Олесе Жураковской

04.03.2019

Олеся Жураковская сыграла в сериале «Крепостная» одну из важных ролей — Павлину. Перевоплощение любимой актрисы можно увидеть с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Сегодня редакция STB.UA предлагает подборку 10 фактов, которые вы, возможно, не знали об Олесе Жураковской. Подробнее — в материале.

крепостная

  1. Олеся Жураковская родилась 13 августа 1973 года.
  1. Рост актрисы «Крепостной» — 176 см.
  1. С 2012 по 2015 г. Олеся была ведущей популярного украинского шоу «Зважені та щасливі», в котором участники в течение нескольких месяцев борются с лишним весом.
  1. В первом сезоне «Зважених та щасливих» женщина избавилась от лишних килограммов вместе с участниками проекта. Она похудела на 30 кг.
  1. Олеся родилась в Киеве, в семье, далекой от искусства. Отец строил автомобильные дороги, а мать работала на швейном предприятии и шила одежду на заказ.

крепостная

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  1. В детстве будущая актриса посещала секцию спортивной гимнастики.
  1. В 2016 году за значительный личный вклад в культурное развитие Украины Олесе Жураковской присвоено звание заслуженной артистки Украины.
  1. Известная актриса активно занимается благотворительностью. Звезда «Крепостной» организовала благотворительный футбольный турнир, в котором приняли участие актеры костюмированной мелодрамы.
  1. Путешествия — любимое хобби Олеси. Женщина посетила десяток зарубежных стран. Своими любимыми городами называет Париж, Рим и Барселону.
  1. Итальянка Анна Маньяни — любимая актриса Олеси Жураковской, а «Самая красивая» — любимый фильм.

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