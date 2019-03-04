«Крепостная»: фотоподборка 9 серии

«Крепостная» — история о запретной любви, за которую нужно бороться до конца. Так в предыдущих сериях Алексей Косач пришел в дом Червинских с намерением жениться на Катерине Вербицкой. Согласились ли господа отдать крепостную даром? Узнайте в материале.

Под влиянием страсти Алексей Косач написал расписку, в которой пообещал купить крепостную Катерину в Червинских за любую цену. Анна Львовна желает Кити счастье, но с другой стороны — женщина сомневается, стоит ли отдавать крепостную в чужие руки.

Петр Червинский поступил как настоящий бизнесмен. Он вложил в воспитание Катерины много денег, поэтому даром отдать крепостную было бы глупо.

Богатая купчиха Лидия Шефер в бешенстве от шокирующих новостей. Ее любимый Алексей Косач выбрал другую, да еще и крестьянку. Однако Лидия не отчаивается, а старательно скрывает свою ярость перед Натали Дорошенко.

Шефер просит наивную подругу Натали пригласить крепостную Катерину в гости, чтобы поближе познакомиться и понять, чем она особенная. Как прошла встреча двух соперниц?

Весь Нежин сплетничает, что дворянин хочет обручиться с крепостной. Только Алексей не обращает внимание на осуждение общества, ведь знает, что в любви все равны.

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