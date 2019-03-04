«Крепостная»: фотоподборка 10 серии

Сюжет сериала «Крепостная» набирает обороты. Влюбившись, Алексей Косач готов выкупить крепостную Катерину Вербицкую. Вот только цена за свободу огромная… Найдет ли деньги дворянин, чтобы спасти свою любовь? Специально для зрителей предлагаем лучшие моменты из 10 серии костюмированной мелодрамы.

Лидия Шефер узнала сумму, за которую готов продать Петр Червинский свою лучшую крепостную. Барышня понимает, что Алексею не сыскать таких средств. Что же задумала Лидия?

Катерина Вербицкая напугана знакомством с жестокой Шефер. Пока девушка пытается скрыть свои чувства, в доме Червинских звучат разговоры о цене за ее свободу — 4800 рублей.

София Станиславовна возмущена выбором сына и наглостью Червинских. Такая неподъемная сумма может поставить под угрозу жизнь семьи Косачей. Женщина не понимает, как Алексею понравилась крепостная, ведь рядом есть безупречная мадемуазель Лидия Шефер.

Давний друг Николай Дорошенко приехал отговорить Алексея от необдуманных поступков. Парень отказывает Косачу в помощи и не соглашается дать ему денег. Он понимает, что Алексей ослепленный любовью к Катерине, но у них нет будущего.

Николай Дорошенко и сам не святой. Мужчина вспоминает свою любимую, которая покинула его, не объяснив причины. Кто же эта таинственная незнакомка?

Алексей просит Червинских отпустить Кити, чтобы она познакомилась с его матерью. Петр и Анна соглашаются, ведь возможно именно София отговорит крепостную выходить замуж…

Катерина и Алексей приезжают в дом Косачей, где их встречает София Станиславовна. Бедная Катя от страха перед мамой любимого теряет сознание…Что же так напугало девушку? И примет ли Софья в свою семью крепостную?

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