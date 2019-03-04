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Крепостная: что ждет зрителей в 9 и 10 серии от 04.03.2019 (анонс)

04.03.2019

С понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ смотрите историю о верности и любви — сериал «Крепостная». Случайная встреча Катерины Вербицкой с Алексеем Косачем стала главным событием в их жизни. И все бы ничего, вот только Катя — крепостная, а ее возлюбленный дворянин. Готов ли Алексей связать свою жизнь с рабыней?

Невероятная история запретной любви очарует всех зрителей с первых кадров. Дворянин Алексей Косач случайно встретился с Катериной, не подозревая, что девушка — крепостная. Будут ли они вместе? Чем закончится интригующая история? Узнайте в 9, 10 серии.

Страстная любовь, невероятные наряды и прекрасные исторические локации — все это вы можете увидеть с понедельника по четверг в сериале «Крепостная» на телеканале СТБ. Для украинских зрителей масштабная костюмированная мелодрама стала настоящим открытием, что перенесла всех в аристократичную эпоху 19 века.

Главные роли в романтической ленте сыграли талантливые актеры современности Катерина Ковальчук и Алексей Яровенко.

Video: Крепостная: что ждет зрителей в 9 и 10 серии от 04.03.2019 (анонс)

Сериал Крепостная — 9, 10 серии на сайте СТБ уже 04.03.2019. О чем сюжет девятой и десятой серии сериала Крепостная читайте в анонсе

Не пропустите с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ костюмированную мелодраму «Крепостная»!

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