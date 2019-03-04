Словения назвала исполнителей, которые отправятся в Тель-Авив на Евровидение-2019. Страну представит прекрасный словенский музыкальный дуэт из Марибора: Зала Краль – вокал, Гашпер Шантл – мультиинструменталист. Подробнее о дуэте, который представит Словению на Евровидении, – в материале.

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Словения вслед за другими странами представила артистов, которые выступят от страны на Евровидении-2019. Музыкальный дуэт «Зала Краль и Гашпер Шантл» (Zala Kralj & Gasper Santl) выступит с песней «Sebi» в первой половине первого полуфинала, который состоится 14 мая.

«Зала Краль та Гашпер Шантл» – «Sebi»

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Дуэт из двух молодых артистов начал свою творческую деятельность в 2017 году. До этого Зала Краль и Гашпер Шантл занимались музыкой сольно. Своим секретом успеха музыканты считают то, что они оба пишут песни и исполняют их друг для друга.

Напоминаем, что Словения впервые приняла участие в международном конкурсе в 1993 году. 1995 и 2001 год принесли 7 позиции на Евровидении, и это пока самые лучшие результаты страны.

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