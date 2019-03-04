Латвию представит победитель конкурса Supernova 2019 дуэт Carousel. За право представлять страну в финале боролись еще восемь участников. Подробнее о представителе Латвии на Евровидении читайте в материале.

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На Евровидении-2019 Латвию представит дуэт Carousel. Песня, с которой музыканты будут бороться за победу, называется «That Night». Carousel получили право участвовать в Евровидении после победы в конкурсе Supernova 2019.

Дуэт, созданный еще в 2015 году, исполняет композиции в жанре инди-поп. Для того, чтобы покорить международный конкурс, музыканты выбрали лирическую композицию «That Night» («Эта ночь»). Песню написали сами участники дуэта – Сабина Жуга и Марцис Василевскис. «That Night» – это композиция, которая вошла в состав первого альбома Carousel. К слову, песня является дебютом для самой Сабины как для автора песен.

Carousel – «That Night»



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Напоминаем, что Латвия присоединилась к конкурсу Евровидение в 2000 году. Страна сразу попала в тройку лидеров с песней «My Star» в исполнении невероятных BrainStorm (3-е место). В 2002 году Латвия выиграла международный конкурс, который тогда проходил в Таллине.

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