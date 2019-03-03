Гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года расскажет, что ждет каждый знак зодиака в первые дни весны. Что прогнозируют звезды, на что обратить внимание и чего лучше избегать? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 4 по 10 марта 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Гороскоп на неделю – Овны

Эта неделя принесет Овнам множество интересных предложений по работе. Не упустите свой шанс: воспользуйтесь предоставленными возможностями и проявите себя. В конце недели вас ждет приятный сюрприз от близких.

Гороскоп на неделю – Тельцы

На этой неделе Тельцам желательно прислушиваться к своей интуиции. Будьте внимательны к своим близким. Кому-то из них будет нужна ваша помощь. Чтобы хорошо отдохнуть на выходных, постарайтесь к концу недели завершить все начатые дела.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Неделя может начаться с негативных новостей. Но не переживайте, ближе к середине вы сможете все исправить и выйти из сложившейся ситуации победителем. Примите помощь от своих близких. Так вы быстрее решите проблемы.

Гороскоп на неделю – Раки

На этой неделе Ракам самое время попрощаться с людьми, которые тянут ко дну и не дают развиваться. В конце недели все тяготы принятых решений пройдут, и вы обретете нечто новое и вдохновляющее.

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Гороскоп на неделю – Львы

Львам лучше прислушаться к мнению окружающих, а не опираться на свои ощущения. Не принимайте критику близко к сердцу, зачастую она – конструктивна. Если вы сможете перебороть себя и избавиться от недостатков, конец недели вас приятно порадует.

Гороскоп на неделю – Девы

На этой неделе Дев ждет атака провокаторов. Преданность своим принципам и честность поможет вам сохранить репутацию. В конце недели впустите весну в свое сердце и наслаждайтесь выходными с родными людьми.

Гороскоп на неделю – Весы

Весам на этой неделе нежелательно пускать любовные проблемы на самотек. Если вы не начнете действовать, то в середине недели вас могут ожидать печальные новости. Разберитесь прямо сейчас и проявите свои чувства.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

Уже в начале недели удача на стороне Скорпионов. Вы излучаете позитив и никто не сможет испортить ваше настроение. Звезды советуют закрепить успешную неделю семейным отдыхом. Ведь семья – ваша сила, поддержка и опора.

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Гороскоп на неделю – Стрельцы

На этой неделе Стрельцам нужно тщательней следить за своим здоровьем. Ваше физическое и эмоциональное состояние на грани. Не доводите себя до изнеможения и займитесь любимым делом.

Гороскоп на неделю – Козероги

В середине недели стоит начать работать над своими слабыми сторонами. Например, пойдите в спортзал или запишитесь на курсы английского. В конце недели Козерогов ждет неожиданная прибыль. Ее лучше отложить на воплощение материальной мечты.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Настаивайте на своем. Ваша жизненная позиция вскоре приведет к желаемой цели. В середине недели Водолеев ждет грандиозный успех. Главное – не сворачивайте со своего пути. Конец недели лучше провести в окружении родных людей за вкусным ужином.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Неделя начнется с разногласий в семье. Постарайтесь быть мягче в своих выражениях и не ранить любимого человека. К середине недели конфликты исчерпают себя. На работе вас будет ожидать заманчивое предложение, которое может изменить вашу жизнь к лучшему.

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