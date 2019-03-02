PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg==

Тест: Насколько хорошо вы знаете 5 и 6 серии мелодрамы «Крепостная»?

02.03.2019

С понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ окунитесь в невероятную историю любви — сериал «Крепостная». Случайная встреча крепостной Катерины с дворянином Алексеем кардинально меняет жизнь девушки. Откроет ли она правду о своем происхождении? Редакция STB.UA предлагает узнать, насколько хорошо вы помните сюжет костюмированной мелодрамы. Давайте ответы на вопросы и получайте подарок!

Интерактивный тест поможет узнать, как хорошо вы знаете сюжет любимого сериала «Крепостная». Проходите тест, делайте скриншот своего результата и прикрепляйте его под постом в Facebook.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить