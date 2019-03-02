С понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ окунитесь в невероятную историю любви — сериал «Крепостная». Случайная встреча крепостной Катерины с дворянином Алексеем кардинально меняет жизнь девушки. Откроет ли она правду о своем происхождении? Редакция STB.UA предлагает узнать, насколько хорошо вы помните сюжет костюмированной мелодрамы. Давайте ответы на вопросы и получайте подарок!

Интерактивный тест поможет узнать, как хорошо вы знаете сюжет любимого сериала «Крепостная». Проходите тест, делайте скриншот своего результата и прикрепляйте его под постом в Facebook.

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