Сериал «Крепостная» поражает невероятной эпохой 19 века. Катерину Вербицкую воспитали, как барышню благородного рода. Но для всего мира она — крепостная. Редакция STB.UA хочет узнать, насколько хорошо вы помните сюжет 3, 4 серий масштабного сериала. Давайте ответы на вопросы и получайте подарок!

Интересный тест определит, как хорошо вы знаете сюжет костюмированной мелодрамы «Крепостная». Проходите тест, делайте скриншот своего результата и прикрепляйте его под постом в Facebook.

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