Сегодня состоялась премьера кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы». Это новая версия телепроекта, где выбирали лучшего повара. Теперь за первенство будут соревноваться именитые шефы. Читайте, чем удивляли судей будущие участники «МастерШеф. Профессионалы» на кастинге.

Попытать удачу и строгость судей в этот раз пришли шефы с опытом, знаниями, а некоторые – со своими ресторанами и множеством наград. Конечно, теперь судьям гораздо сложнее оценивать, критиковать и отбирать. Но в то же время Эктору Хименесу-Браво и его новым коллегам по судейству Елизавете Глинской и Владимиру Ярославскому было любопытно общаться с шефами их уровня, а то и выше.

На кастинг пришли очень разные люди: от шефа, который разговаривает с едой, до того, у кого есть личный гончар! А были и такие, кто не просто живет кухней, но и в буквальном смысле живет в ресторане… Именно такие истории людей с горящими глазами и любовью к делу заставляли судей отвечать «Да»!

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Также на «МастерШеф. Профессионалы» пришли два особенных кулинара: один величает себя Богом мяса, а второй — ну, очень похож на известного украинского певца Олега Винника…

В премьерном выпуске «МастерШеф. Профессионалы» судьи встретили поваров, с работами которых уже знакомы. А Эктору Хименесу-Браво снова пришлось отбирать на проект одну из выпускниц «МастерШеф».

Кто все эти талантливые и необыкновенные шефы? И кто из них стал одним из 24 счастливчиков? Смотрите в 1 выпуске «МастерШеф. Профессионалы».

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: 24 шефа услышали «Да» от судей! Мастер Шеф Профессионалы выпуск 1: 24 шефа услышали Да от судей! Подробнее о выпуске 1 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: 24 шефа услышали «Да» от судей! Мастер Шеф Профессионалы выпуск 1: 24 шефа услышали Да от судей! Подробнее о выпуске 1 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы»: 24 шефа услышали «Да» от судей! Мастер Шеф Профессионалы выпуск 1: 24 шефа услышали Да от судей! Подробнее о выпуске 1 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

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