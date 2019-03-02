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«Крепостная»: фотоподборка 5 серии

02.03.2019

В предыдущих сериях «Крепостной» Катерина Вербицкая спасалась от лап негодяя Григория Червинского. А что же случилось в 5 эпизоде ​​костюмированной мелодрамы? Предлагаем вам посмотреть лучшие кадры и узнать сюжет масштабного сериала «Крепостная».

Крепостную Катерину от Григория Червинского спасает кухарка Павлина. Катя выбегает на улицу и падает в объятия кузнеца Назара. Тот, узнав о домогательствах господина, готов пойти на все ради безопасности любимой.

крепостная сериал стб

крепостная сериал стб

Между тем Петр Червинский полюбил искусство, а главное — соблазнительную актрису Нежинского театра Ларису. Девушка не стесняется заигрывать с богатым помещиком прямо со сцены! Заметила флирт и Анна Львовна.

крепостная сериал стб

Мать большого семейства София Косач не прекращает попытки женить своего сына Алексея на богачке Лидии Шефер.

крепостная сериал стб

За время отсутствия Алексея богатая барышня помогла семье Косач. И теперь Шефер мечтает получить благосклонность дворянина, но вдруг узнает, что тот влюблен в таинственную незнакомку. Удастся ли ей завоевать сердце Косача?

крепостная сериал стб

крепостная сериал стб

Алексей пытается получить легкие деньги, поэтому идет в игровой дом. Тяжелое финансовом состоянии его семьи заставляет парня рисковать немалой суммой.

крепостная сериал стб

В доме Червинских наступают нелегкие времена. Павлина нервничает, но все-таки решает рассказать Анне Львовне о появлении отца крепостной Катерины. Какой же будет реакция дамы?

крепостная сериал стб

крепостная сериал стб

Прогуливаясь по парку, Анна Львовна и Катерина обсуждают быстротечность жизни. И вдруг крепостная впадает в ступор, словно увидела перед собой привидение… К барскому дому Червинских приехал Алексей Косач.

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