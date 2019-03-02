«Крепостная»: фотоподборка 5 серии

В предыдущих сериях «Крепостной» Катерина Вербицкая спасалась от лап негодяя Григория Червинского. А что же случилось в 5 эпизоде ​​костюмированной мелодрамы? Предлагаем вам посмотреть лучшие кадры и узнать сюжет масштабного сериала «Крепостная».

Крепостную Катерину от Григория Червинского спасает кухарка Павлина. Катя выбегает на улицу и падает в объятия кузнеца Назара. Тот, узнав о домогательствах господина, готов пойти на все ради безопасности любимой.

Между тем Петр Червинский полюбил искусство, а главное — соблазнительную актрису Нежинского театра Ларису. Девушка не стесняется заигрывать с богатым помещиком прямо со сцены! Заметила флирт и Анна Львовна.

Мать большого семейства София Косач не прекращает попытки женить своего сына Алексея на богачке Лидии Шефер.

За время отсутствия Алексея богатая барышня помогла семье Косач. И теперь Шефер мечтает получить благосклонность дворянина, но вдруг узнает, что тот влюблен в таинственную незнакомку. Удастся ли ей завоевать сердце Косача?

Алексей пытается получить легкие деньги, поэтому идет в игровой дом. Тяжелое финансовом состоянии его семьи заставляет парня рисковать немалой суммой.

В доме Червинских наступают нелегкие времена. Павлина нервничает, но все-таки решает рассказать Анне Львовне о появлении отца крепостной Катерины. Какой же будет реакция дамы?

Прогуливаясь по парку, Анна Львовна и Катерина обсуждают быстротечность жизни. И вдруг крепостная впадает в ступор, словно увидела перед собой привидение… К барскому дому Червинских приехал Алексей Косач.

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