PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg==

«Крепостная»: фотоподборка 1 серии

02.03.2019

Вот и состоялась долгожданная премьера сериала «Крепостная»! В основе костюмированной мелодрамы — история крепостной Катерины Вербицкой, которая росла в дворянском доме, как барышня благородных кровей. Предлагаем вам посмотреть самые красивые кадры 1 серии масштабной картины «Крепостная».

крепостная сериал стб

18-летняя Катерина Вербицкая красива, умна и скромна. Волей своей крестной матери девушка воспитана, как настоящая барышня. Но для всего мира Катерина – лишь чужая собственность, крепостная самого богатого помещика в Нежине Петра Червинского.

крепостная сериал стб
Крепостной не повезло оказаться между двумя мирами. Хоть Катя и знает иностранные языки, играет на фортепиано и рисует, она понимает: все это никак не облегчит судьбу того, кто рожден в неволе.

крепостная сериал стб  
Жизнь крестной Анны Львовны счастливой тоже не назовешь. Ее муж Петр Червинский даже не пытается скрыть свое непомерное увлечение смазливыми девчонками.

крепостная сериал стб

крепостная сериал стб

Нахальный мужчина позволяет себе насиловать крепостную Василинку просто у себя в кабинете.  

крепостная сериал стб

крепостная сериал стб
В поместье Червинских работает незаменимая прислуга Павлина. Женщина хоть и вольная, но вкус настоящей свободы никогда не знала. Павлина любит крепостную Катю и всеми силами бережет ее от злых глаз.

крепостная сериал стб

крепостная сериал стб
Петр Червинский – успешный бизнесмен, владелец нескольких сотен крепостных душ. Однажды Петр со своим другом Александром Дорошенко отправляются на аукцион по продаже невольников.

крепостная сериал стб
Червинский покупает в свое поместье коваля Назара, а Александр – специально для своей дочери Натали приобретает крепостную Орысю.

крепостная сериал стб

крепостная сериал стб

Коваль Назар, увидев Катю, понимает, что красивее девушки в жизни никогда не видел. Деревенский парень с первого взгляда влюбляется в очаровательную Катерину. Сможет ли завоевать Назар сердце крепостной?

крепостная сериал стб

Но этому, кажется, не очень рада дворовая Червинских – Галя.

крепостная сериал стб

крепостная сериал стб

В сериале появляется нежная и очень добрая Натали Дорошенко. Девушка ценит крепостных и проявляет к ним доброту.

крепостная сериал стб

крепостная сериал стб

Знакомство с Катериной Вербицкой остается в памяти у Натали навсегда. Девушки находят общий язык сразу, понимая, что они – родственные души.

крепостная сериал стб

В это время семья Червинских все ждет сына Григория, который ушел на Крымскую войну. И вот уже два месяца нет и весточки от него, хотя война закончилась. Как же молилась Катя за возвращение сына своей крестной!

крепостная сериал стб

Если бы только знала крепостная, что с появлением Григория ее жизнь превратится в сущий ад.

крепостная сериал стб
После своего возвращения сын Червинских пытается изнасиловать бедную Катю. Спаслась ли Катерина от рук подлеца? Узнайте в 1 серии мелодрамы «Крепостная».

крепостная сериал стб



Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить