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Умерла участница «Битвы экстрасенсов»-6 Симона Бородина

01.03.2019

В четверг, 28 февраля, ушла из жизни участница проекта «Битва экстрасенсов» Симона Бородина. Об этом участники и съемочная команда проекта один за другим сообщают в соцсетях. Вероятно, причиной смерти 47-летней женщины стала онкология.

О смерти ясновидящей написал приятель Симоны Алексей Суханов на своей странице в Facebook. Известно, что долгое время женщина боролась с раком:

«Симона… шок… не могу поверить… Ты останешься в моей памяти доброй, улыбчивой, красивой и еще небезразличной, той, что готова помочь.

Знаешь, ты заставила меня еще раз задуматься: зачем мы здесь и насколько мы быстротечны вместе со своей жизнью и судьбой… Как часто мы растрачиваем себя и время на пустое, упуская главное…»,  написал Алексей Суханов.

Редакция сайта телеканала СТБ приносит свои искренние соболезнования родным и близким Симоны Бородиной.

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