Телеканал СТБ снимает новогодний мини-сериал

Телеканал СТБ приступил к съемкам новогоднего мини-сериала по корейскому формату. Рабочее название – «Женатики». Съемки будут проходить в Киеве. В последние дни зимы СТБ приступил к съемкам новогоднего 4-серийного проекта, который выйдет в эфире канала в конце года. В сериале рассказывается история, которая происходит под Новый год с одной семьей. Брак двух когда-то любящих друг друга людей распадается. Их отношения пытается спасти сын, загадав желание. И новогоднее чудо, услышав это желание, устраивает большое испытание, меняя пару телами.

«Нам хочется снимать истории про вещи, которые меняют людей и мир к лучшему. В каждом проекте это по-разному происходит. История «Женатиков» о том, как люди смогли правильно воспользоваться удивительным шансом, который дала им жизнь или новогоднее чудо. Кстати, работа над поиском названия еще продолжается, в скором времени мы его озвучим», – комментирует Тала Пристаецкая.

Главные роли в сериале сыграют Вера Кобзарь и Вячеслав Довженко.

«Идея не нова, но мне понравились сценарные решения. Я приверженец семейных ценностей, а в сериале заложена очень хорошая мысль – будучи долгое время в браке, люди перестают друг друга слышать, понимать, и с годами жизнь превращается в механический процесс. Из-за таких недоразумений наступает точка невозврата. В этом проекте желание ребенка превращает все не просто в точку возврата, а в невероятную историю, где паре дан шанс узнать свою половинку, побывав на месте друг друга. Важно прислушиваться к человеку, с которым ты проводишь жизнь, и заботиться о нем, вопреки своим амбициям и обидам», – комментирует Вячеслав Довженко.

«Я не рассматриваю этот проект только как комедию. Это хорошая возможность взглянуть на себя, свои ошибки в семейной жизни и намекнуть зрителям на какие-то их обычные действия, которые мы не замечаем, но которые могут привести к распаду семьи. Если кто-то для себя что-то правильное и нужное отметит и избежит развода, я буду невероятно рада и благодарна, что меня утвердили на эту роль и решили снять такую известную и извечную историю, но в таком интересном прочтении», – считает Вера Кобзарь.

«У нас был длительный кастинг со сложной задачей. Главной героине нужно оставаться утонченной и женственной, когда она играет себя, и не паясничать, пародируя мужчину, а стать мужчиной, когда они меняются телами. Про Славу мы думали с самого начала, поскольку нам нужен был очень мужественный парень на эту роль. Парень с огромным актерским талантом. Женщине сложно перевоплотиться в мужчину, но мужчине еще труднее играть женщину. Нужно не изображать из себя манерного мужчину, а стать женщиной и прожить это. Вера Кобзарь и Слава Довженко справились с этой задачей лучше всего», – считает Тала.

В главных ролях: Вера Кобзарь, Вячеслав Довженко, Екатерина Варченко, Анастасия Карпенко, Рома Кондратюк, Татьяна Зиновенко и др.

Режиссер-постановщик – Антон Щербаков

Оператор-постановщик – Дмитрий Плюта

Художник-постановщик – Дмитрий Шинкаренко

Автор сценария – Ольга Кржчевская

Исполнительный продюсер – Наталья Никифорова

Креативный продюсер – Тала Пристаецкая