В костюмированной мелодраме «Крепостная» Михаил Гаврилов перевоплотился в одного из важных персонажей. Премьера ожидаемого сериала состоится весной на телеканале СТБ. Кого сыграет актер — доброго или злого героя? В каких картинах он снимался ранее? И свободно ли сердце мужчины? Биографию и факты из личной жизни Михаила Гаврилова читайте в материале.

Больше по теме: Катерина Ковальчук: биография, творчество и все новости об актрисе

Полное имя: Михаил Сергеевич Гаврилов

Дата рождения: 7 июля 1985 г.

Место рождения: Тольятти

Деятельность: актер

Семейное положение: женат

Детство и юность. Михаил Гаврилов родился в Тольятти, позже семья актера переехала в маленький городок Пермского края. Некоторое время маленький Михаил жил у бабушки в Набережных Челнах. Именно там он ходил в театральную студию. Будущий артист не задумывался о профессии актера, но его тянуло к творчеству — он учился в музыкальной школе по классу баяна. Как и большинство мальчишек, Миша увлекался спортом: вольной борьбой, футболом и боксом.

Больше по теме: Олеся Жураковская: биография, творчество и все новости об актрисе

После школы Михаил поступил в медицинский колледж, собирался посвятить свою жизнь хирургии. Однако понял, что это не его призвание, и бросил институт.

Вспомнив однажды о своих детских увлечениях, мужчина решил изменить свою жизнь. Неожиданно для многих он поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина, где учился до 2012 года в мастерской Валентины Петровны Николаенко.

Начало творческого пути. Михаил Гаврилов начал появляться в кино с 2009 года. Талант актера заметили режиссеры, и парню все чаще приходили предложения сниматься в популярных картинах. В 2012 году актер сыграл уже пять второстепенных ролей в фильмах и сериалах, столько же он получил в 2013 году.

Больше по теме: Ольга Сумская: биография, творчество и все новости об актрисе

Личная жизнь. Во времена студенчества Михаил Гаврилов познакомился с будущей женой. Его избранницей стала коллега по цеху — артистка Анна Носатова. Профессиональная жизнь пары тесно взаимосвязана с личной. Актеры вместе снимались в одной из кинокартин. После работы влюбленные провели совместный отдых в Доминиканской Республике. А уже в 2012 году у пары родился чудесный сын Андрей.

Сериал «Крепостная». В масштабной костюмированной мелодраме Михаил Гаврилов сыграет сына богатых помещиков — Григория Червинского. Его персонаж — умный и харизматичный, но в жизненных ситуациях всегда принимает сторону зла. Сложись обстоятельства иначе, он мог бы никогда и не узнать о своей плохой натуре. А всему виной авторитарный отец Григория, который вечно давит и возлагает нереальные ожидания на молодого парня.

Больше по теме: Алексей Яровенко: биография, творчество и личная жизнь актера

Роли Михаила Гаврилова в кино:

2012 – «Только о любви», Илья

2014 – «Не в парнях счастье», Сергей

2014 – «Екатерина», Алексей

2015-2017 – «Молодежка», Евгений

2015 – «Второй шанс», Илья

2015 – «Слава», Владимир

2015 – «Жизнь только начинается», Генрих

2015 – «Плакучая ива», Кирилл

2018 – «Ни слова о любви», Кирилл

2018 – «Крепостная», Григорий Червинский

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ